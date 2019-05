Derfor må du ikke bruge tørshampoo

Christophe Robin sammenligner det at bruge tørshampoo med at gå i seng med makeup, og det kan på sigt give kløende, irriteret hovedbund og begyndende hårtab, forklarer han til Vogue.

Når hovedbunden fedter, anbefaler Robin derfor at droppe tørshampoo og i stedet ty til et gammelt trick. Stjernefrisøren anbefaler at hælde en anelse bagepulver over en hårbørste, som derefter redes igennem håret. På den måde affedtes håret, uden at hovedbunden dækkes af et tykt lag tørshampoo.

Står det til Christophe Robin, bør du altså gå på opdagelse i dit lokale supermarked, frem for at investere i en tørshampoo, hvis du drømmer om hår som de franske kvinder.