Kom du for sent ud af sengen, klasker håret sammen i løbet af dagen – eller savner du bare inspiration til en flot hverdagsfrisure, der kan klares på få minutter? Så lad dig inspirere af Dior, der står bag et af sæsonens fineste hårlooks – og som i øvrigt også beviser, at rottehaler er for alle aldre.

Det skal du bruge:

Alt du behøver er en børste, to almindelige hårelastikker, to små gennemsigtige hårelastikker og en hårspray.

Sådan gør du:

Del håret i en midterskilning, der løber hele vejen fra pande til nakke. Saml derefter håret i to rottehaler, og lad dem hver især falde foran på skuldrene.

Inden du samler håret med elastikken tager du en lille hårtot fra – det er denne du skal bruge til at vikle omkring hårelastikken, så den skjules. Sørg for, at den hårtot du tager fra er fra den bagerste del af rottehalen.

Rottehalerne skal placeres, så de flugter med spidsen på din hage. Når du har sat hver rottehale med en elastik, tager du den lille hårtot, og vikler den rundt om elastikken, så man ikke kan se den. Fastgør håret med den gennemsigtige hårelastik, og brug din hårspray til at lægge de små fimrehår langs skilningen med.