Denne prisvenlige opfindelse redder skønhedsredaktøren fra mange knækkede hår

Derfor må du ikke rede vådt hår

Har du glat hår, bør du modsat krøllet hår, som faktisk har bedst af at blive redt vådt, ikke rede det, når det er vådt. Det skyldes, at det glatte hår giver børsten meget mere modstand, når det er vådt end tørt, og dermed får du potentielt mange flere knækkede hår ved at rede det på denne måde.

Men en gang i mellem, når tiden er knap, er vi nok mange, som enten i badet eller lige efter river hårbørsten igennem det våde hår. Heldigvis findes der en type børste, som gør det muligt at rede i det våde hår uden at gøre alt for meget skade. Den går oftest under navnet detangler, hvilket er en plastikbørste med helt bløde plastikhår. De bløde plastikhår er så bøjelige, at de kan rede igennem håret uden at yde så meget modstand, at håret faktisk knækker. På den måde får du nænsomt redt håret, selv når det er vådt og sammenfiltret, uden at lave unødig skade eller at få knækket og hevet alt for mange hår ud.

Men selv med den smarte detangler ved hånden vil jeg dog altid råde til, at du første reder gennem det våde hår, når du har en hårkur i, eller med en leave in-balsam i efter badet. Det gør det meget nemmere for detangleren at glide igennem håret.

Vil du selv prøve, finder du herunder mine tre favoritter lavet til at bruge i det våde hår, som inkluderer to prisvenlige bud og en luksusvariant.