Derfor lader flere kvinder det grå hår vokse frem

“Forskellen for bare et par år siden til i dag er, at folk ikke på samme måde ønsker at dække, men også vil integrere de grå hår i frisuren. Nogle ønsker endda at fremhæve dem, hvor mange før i tiden tænkte, at de bare skulle have farvet håret i den farve, de havde, før det blev gråt. Flere er nu bevidste om, at det ikke er den eneste vej frem, da det kræver utroligt meget vedligeholdelse, og at de heller ikke lærer at acceptere forandringen ved at undgå den med hårfarve,” siger Salli Anderschou.

Den såkaldte 'grey hair movement' begyndte allerede før, verden gik i Corona-lockdown, men voksede sig kun større under pandemien. Rent lavpraktisk havde folk sværere ved at få adgang til at besøge frisøren hver sjette måned, hvilket det kræver at vedligeholde de grånende udvoksninger, men formentligt er omfavnelsen af de grå hår også et udtryk for den selvaccept og selvkærlighed, flere øvede sig i at praktisere under pandemien.