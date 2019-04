Derfor vil dit hår ikke krølle

Med krampe i armen og et stædigt ønske om at få liv i de flade lokker er vi mange, som har brugt al for lang tid med et krøllejern foran spejlet. Desværre er anstrengelserne oftest forgæves, da håret allerede er fladt igen efter få minutter.

Her giver vi dig svaret på, hvorfor dit hår aldrig kan krølle – og et par råd, som forhåbentligt vil gøre projektet lidt lettere i fremtiden.