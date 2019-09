Det SKAL du vide, inden du bliver platinblond

Hvad skal man tænke over, når man vælger at blive afbleget platinblond?

“Med en professionel farvebehandling, god pleje og vedligeholdelse kan mange sagtens opnå en smuk platinblond hårfarve, men det er en af de farvninger, der kræver mest commitment. Når først håret er farvet, kan man ikke bare fortryde, ligesom at skade på håret næsten ikke undgås.

Du skal derfor også tænke over dine stylingvaner. Glatter eller krøller du eksempelvis håret hver dag, og ønsker at blive platinblond, er det en temmelig hård behandling for dit hår. Vil du forsat style håret med varme efter farvningen, vil skaden kun blive større.

Du skal også være forberedt på, at en platinblond hårfarve kræver tid og penge – det er ikke bare et engangsfix, fordi vedligeholdelse af farven og pleje af håret er meget vigtigt. Og man skal overveje, om man er villig til at gå på et eventuelt kompromis med længden af håret for at få den ønskede platinblonde farve”