Page med pandehår ...

… er frisuren, som ser ud til at blive meget populær dette forår og sommeren med. Frisuren byder på en page, der er slutter omkring kæbelinjen, og som er akkompagneret med et tungt pandehår. Vi så allerede frisuren på flere modeller under Copenhagen Fashion Week, blandt andet amerikanske Erin Wasson, som var fløjet til Danmark for blandt andet at betræde catwalken for Saks Potts.

Senest har Beyoncé ladet sit lange, bølgede hår falde til fordel for en kort page med pandehår i en ny reklame for sit mærke Ivy Park. Hvorvidt Beyoncé faktisk faktisk har fået klippet håret eller blot taget en paryk på, er ikke til at vide, men uanset vidner hendes frisurevalg om, at pagen med pandehår er et efterspurgt valg lige nu.