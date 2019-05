Olsen-tvillingernes hårstylist deler hemmeligheden til flere gode hårdage

Hårpleje er ikke så ligetil, som man kunne tro. For meget vask udtørrer, mens for lidt kan give kløende og irriteret hovedbund.

God hårpleje handler først og fremmest om, hvad der virker for lige netop dit hår, men for de fleste gør det sig gældende, at daglig hårvask er for meget og én ugentlig hårvask er for lidt. Det universelle råd lyder derfor på hver tredje dag – og du behøver ikke at bruge shampoo hver gang.

Sådan lyder det fra hårstylisten Mark Townsend, som blandt andet står for Mary-Kate og Ashley Olsens lokker.