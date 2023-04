"Faktisk var jeg lettere chokeret over effekten efter blot en enkelt gang."

Hårklinikken: Hair mask

"Min absolutte favorit. Faktisk var jeg lettere chokeret over den positive effekt, den havde på mit hår efter blot en enkelt gang. Lad den sidde i håndklædetørt hår i minimum 10 minutter og gerne mere, inden du vasker den ud. Dit hår vil føles gennemfugtet, meget mere glansfuldt og i det hele taget bare sundere. Jeg har længe kæmpet en kamp med, at mit hår filtrer efter hver hårvask – det problem har jeg ikke mere efter jeg er begyndt at bruge Hårklinikkens Hair Mask. Du kan i øvrigt også bruge den i spidserne som en overnight maske, hvis det er dem, der er hårdest ramt."