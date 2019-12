Den markante sideskilning er let at sætte og enormt effektfuld. Par skilningen med en stram lav hestehale, og så har du et skarpt nytårslook, som kan sættes på under 10 minutter.

Sådan gør du:

Red håret igennem, og lav en dyb sideskilning. Saml derefter håret i en lavtsiddende hestehale.

Vælg en diskret elastik til at holde hestehalen på plads, og afslut med et par pift hårspray, som holder eventuelle afstikkere nede.