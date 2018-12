Flotte festfrisurer til pagehår

Smukke spænder

Håraccessories i alle afskygninger er en af sæsonens største tendenser, og især fine spænder i plastik er populært blandt de skandinaviske kvinder. Vælg et hårspænde i farvet plastik for et legesygt udtryk, eller gå efter et i ædle metaller for et glamourøst look. Brug spændet på siden af hovedet, eller saml håret i nakken.