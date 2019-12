Den stringente sideskilning holder endnu en sæson, hvilket er gode nyheder for alle, som søger en hurtig forvandling med stor effekt.

Sådan gør du:

Red håret helt glat, og del det i en markant sideskilning. Saml derefter håret i en lavtsiddende hestehale i nakken. Afslut med et lag hårlak for at lægge eventuelle afstikkere ned.