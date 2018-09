Gun-Britt: Denne frisure vender aldrig tilbage

Du har arbejdet 40 år med hår – bliver du aldrig træt af det?

"Jeg har arbejdet med hår siden jeg var 13 år, og jeg bliver aldrig træt af det. Det er mit kald og jeg har aldrig troet, at jeg skulle noget andet. Det er min kunst."

Hvilken frisure vil du karakterisere som ikonisk?

“Det må være pagen. For den er aldrig stoppet med at være der og udvikler sig hele tiden. Der er nok 15 forskellige måder at klippe en page på. Frisuren fik sin renæssance, da Mary Quant fik klippet en i 60’erne, og siden har den været populær. Teknisk kan den varieres, og derfor er det også sjovt at klippe en page i dag.”