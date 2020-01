Håreksperten: Dette bliver 2020's mest populære frisure

Hvilke frisurer og hårfarver har været mest dominerende de sidste par år?

“Folk har været rigtig glade for det 'undone' look. Det er frisurer med langt hår, bløde etager og en tilfældig styling, som var man lige stået op af sengen. Saltvandspray, teksturspray og tørshampoo har været de vigtigste produkter for at opnå det skødesløse look.

De største trends inden for hårfarve har helt klart været alle de nyere metoder, man er begyndt at bruge til at farve hår med: Balayage, babylights, microlights, colormelting og mørk farve i bunden.

Det er alle tekniker, som giver et naturligt farveresultat, der også gør det superlet for kunden at vedligeholde, da det ikke giver for stor en udgroning. De seneste år har man også arbejdet meget i en farvepalet, der har været centreret omkring de kolde nuancer.”

Er der nogle af de trends, som vil udgå i 2020?

“Jeg tror helt sikkert, vi er ved at være klar til at vinke farvel meget kolde farver som for eksempel de iskolde blonde toner.”