8 overraskende ting, der kan medføre hårtab

6. Hårtab på grund af medicin

Medicin som for eksempel kemoterapi og visse former for antibiotika kan også være blandt synderne for hårtab.

7. Hårtab på grund af varmeredskaber

Hårtørrer, glatte- og krøllejern slider på håret – i særdeleshed, hvis dit varmeredskab er af ældre dato. Sørg for at bruge et varmebeskyttende produkt i håret inden brug, og investér i en ny hårtørrer eller glattejern, hvor du har mulighed for at skrue langt ned for varmen.