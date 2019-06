GHD’s lækre hårtørrer kommer med et smart mundstykke og et design, som sikrer, at mundstykket ikke bliver for varmt. Derfor kan du bruge det helt tæt på håret uden at lave varmskader. Således bliver det lettere at lave god volumen i håret eller at fikse pandehåret uden at gå på kompromis med hårets sundhed.

Hårtørrer: Aura hårtørrer, GHD hos Magasin 1.549 kr.