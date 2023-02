Har du hørt om hair botox?

Der findes et væld af produkter, der har til formål enten at glatte håret ud, gøre det frizz-frit eller give det mere fylde. Dog er der ikke mange produkter, der kan prale af at kunne alle tre ting på samme tid. Men det er lige præcis, hvad en omgang hair botox hos frisøren kan.

Lad os lige starte med at slå fast, at du ikke behøver være nervøs for at frisøren pludselig hiver en nål frem. Navnet snyder og behandlingen har absolut intet med botox at gøre. Og dog, for præcis som med botox holder resultatet et par måneder og virker udglattende.