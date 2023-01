Her er frisuren, der redder enhver dårlig hårdag

Er tiden knap behøver det heldigvis ikke at tage dig mere end et par minutter at redde en dårlig hårdag. Eller blot at give den klassiske hestehale et nonchalent twist. Da Max Mara viste sin SS23 kollektion var det ikke kun kollektionen, der løb med opmærksomheden. Modellernes hår var sat i lave og umiddelbart ufærdige hestehaler, der gav et smukt og underspillet udtryk. Foran var håret redt i en skarp sideskilning (lad den stoppe midtvejs på hovedet), og det er det overraskende element, der gør den store forskel for frisuren. Clean og elegant fortil, afslappet bagtil.