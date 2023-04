Høj, lav eller midt imellem. Her skal din hestehale sidde nu

Forårets hestehale skal sidde så lavt som du kan sætte den. Lad dig inspirere af store modehuse som Max Mara, Dior og Jil Sander, der under den seneste modeuge i Paris og Milano bandt modellernes hår i lavtsiddende hestehaler med tynde sorte og hvide hårelastikker. Et enkelt og klassisk look, der er flot til alle længder af hestehaler – også den helt korte.

Hos Dior var håret redt tilbage, og med sorte hårbøjler og en skødesløs sløjfe, der dækkede elastikken stod de for den mest girly version af den lavtsiddende hestehale. Du kan sagtens nøjes med enten en sløjfe eller hårbøjle – eller pynte den lave hestehale med den i øjeblikket meget populære rose.

Hos MaxMara havde håret masser af tekstur, og vil du gøre det italienske modehus kunsten efter, skal du have fat i en saltvands- eller teksturspray, der sikrer, at håret ikke bliver for glat.

Glat var det til gengæld hos Jil Sander, hvor hårstylisterne sørgede for, at der ikke var et hår, der sad forkert. Red dit hår i en midterskilning og brug en gel til at lægge de små hår ned med og give håret masser af shine. Slut eventuelt af med at glatte hestehalen med et glattejern eller en styler – dette er særligt flot, hvis dine spidser er klippet lige.