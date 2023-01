Nu skal dit hår have denne skilning

Den har aldrig helt været væk, men det er alligevel noget tid siden, at den har været så meget fremme (og så smart) som den er nu. Sideskilningen er i den grad kommet tilbage, og kunne spottes på catwalken hos blandt andre Chanel, Saint Laurent, Chloé og Loewe, da SS23-kollektionerne blev vist frem.

En af de helt store fordele ved sideskilningen er, at den passer til alle ansigtsformer – og hårlængder. Uanset om du har håret hængende løst eller sat det stramt op skal skilningen sidde til siden. Bliv inspireret nedenfor, hvor vi har samlet nogle af de smukkeste bud på forårets uundgåelige sideskilning.

Psst... Hvis du har et aflangt og kantet ansigt kan sideskilningen være med til at bløde dit ansigt op. Se her, hvilken skilning der passer bedst til din ansigtsform.