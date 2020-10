Hvor hurtigt vokser mit hår?

Hårets fire forskellige faser

Vores hårvækst er desuden påvirket af, hvilket fase det er i, og i hårets cyklus opdeles i disse fire faser:

Vækstfasen, også kendt som den anagene fase, er den periode, hvor håret vokser løs. Vækstfasen starter i hårrødderne, hvor håret vokser ud fra, og her vil håret som før nævnt vokse omtrent en centimeter om måneden. Vækstfasen for hvert hårstrå varer i alt fra tre til fem år. Her sidder håret godt fast nede i hårsækken, og det vil derfor vokse i al den tid, hvis ellers den har gode betingelser for vækst, og du ikke når at få hevet det løs fra hovedbunden.

Catagen eller regressionsfasen varer to til tre uger, og her begynder hårsækken og de celler, som er med til at få håret til at vokse, at dø. Således afskæres hårstrået fra at få tilført ny næring, og det vil derefter holde op med at vokse. Denne fase er første skridt på vej mod afstødelse af hårstrået.

Afstødelsesfasen er som navnet formentligt afslører, den periode hvor håret løsner sig og falder af, når du for eksempel vasker eller reder det. Denne fase varer i omkring tre måneder. Når først håret er revet løs fra hovedet, skal hårsækken igennem en hvileperiode, før dannelsen af et nyt hårstrå påbegyndes.

Hvilefasen byder på hvile for hårsækken, som står tom i næsten tre måneder, før et nyt hårstrå begynder at tage form og vokse frem.