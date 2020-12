Knækker dit hår? Her er fem tips, som redder det

5. Tag en pause fra varmeredskaberne

Hvis dit hår er spaltet og kruset, kan du måske føle, at det bliver pænere ved brug af varme – eksempelvis ved at glatte, krølle eller føntørre det. Desværre er resultatet ved stylingen, at varmen udtørrer håret og skader det mere. Hvis du gerne vil give dit hår noget kærlighed, er det bedste, du kan gøre, at give det ro for en stund og mindske brugen af varme apparater. Som en bonus sparer det dig for tid om morgenen.

Du kan også minimere slidtagen på håret ved i stedet at bruge redskaber, der har en lavere temperatur end normalt. Billige glattejern har nemlig ofte den ulempe, at varmepladerne varmes op til en alt for høj temperatur, der ødelægger håret.