Læg pincetten ned. Brug i stedet dette smarte trick til de første grå hår

De seneste par år har gråt hår fået fornyet og velfortjent opmærksomhed. Og heldigvis for det, da det jo uundgåeligt er den vej, det går for vores allesammens hår på et eller andet tidspunkt. Det betyder, at flere og flere vælger at omfavne det grå hår i stedet for at farve det og kæmpe med konstant at skulle skjule de grå udvoksninger.

Omvendt skal der også være plads til at farve det, hvis du ikke kan forlige dig med en sølvgrå manke. Pointen er, at der hverken er et rigtigt eller forkert, når det gælder dit udseende eller dit hår, og er du en af dem, som ikke er klar til at lade de første grå hår vise sig, er her et godt tip.