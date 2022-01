Hånden på hjertet: Hvem vil ikke have fyldigere og stærkere hår? Hår er et emne, jeg konstant prøver at lære mere om. Mit hår har bare ikke været sig selv efter to graviditeter, og jeg har tabt omkring en tredjedel af det gennem de seneste 10 år. Det er ret meget. Så jeg taler ofte med forskellige specialister for at lære mere om, hvordan jeg kan gøre noget godt for mit hår.

Problemet med hårtab er, at der bare sidder så meget selvsikkerhed i håret. Når jeg føler mig godt tilpas med mit hår, så bevæger jeg mig anderledes. Jeg slapper mere af. Det er en helt vidunderlig følelse.

Sagen er den, at pandemien har påvirket vores hår. Særligt kvinders. The Guardian havde forleden en ret interessant artikel om, hvordan pandemien har skabt kolossale forandringer i vores kroppe: Vores fødder er blevet større, vores eksem blusser op, og maven gør ondt. Men et af de største problemer, i mine øjne, er hårtab og hovedbundsproblemer – for det kan for nogle være svært at gå igennem hverdagen med en bevidsthed om, at man taber mere og mere af håret.