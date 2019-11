Populær hårfarve er dømt ude i 2020

Mens modetendenser næsten altid starter på catwalken, er Hollywoods stjernelandskab en glimrende indikator for, hvad der venter forude i skønhedsverdenen.

Vi er ikke i tvivl: De danske frisørsaloner kan med fordel begynde at indkøbe varme farver, da de vil stå øverst på ønskelisten hos adskillige kvinder i det nye år.

Hvis du beslutter dig for at tage springet fra kølig til varm blond eller brun, kan vi glæde dig med, at varme toner er langt lettere at vedligeholde. Hvor de kolde toner hurtigt mister det særlige skær, som fik dig til at vælge dem i første omgang, har de varme nuancer en meget længere levetid.