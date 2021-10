Sådan får du flot hår, mens du sover

Har du omvendt det problem, at du gerne vil have en pause fra dit krøllede hår, men ikke har tid til at stå med glattejernet hver eneste morgen, findes der er metode, som ikke kræver varme med stylingredskaber.

Gå i bad et par timer før sengetid, vask håret, og afslut med balsam. Tør det derefter med håndklædet, så det stadig er godt fugtigt, men ikke drivvådt.

Sørg nu for at rede håret godt ud, helst med en børste med bøjelige børstehår, en såkaldt detangler, som er beregnet til at rede i vådt hår, så du ikke knækker for mange hår under processen. Når håret er helt redt igennem, skal du samle det i en helt stram hestehale, hvilket vil flade krøllerne ved hovedbunden ud. Sørg for, at håret ligger helt stramt ind til hovedbunden, og brug gerne din børste eller kam til at rede det på plads i den stramme hestehale.

Lad håret sidde i en time, og tag derefter elastikken ud igen.

Nu skal du påbegynde processen, som vil give dig helt glat hår næste morgen. Start med dit forreste hår og tag en tot på cirka to centimeters brede fra den ene side af håret og læg den hele vejen over hovedet, som ville du lave et hårbånd af hår. Fæstn hårtotten med hårnåle. Tag nu en en hårtot fra den anden side, og læg over hovedet til den modsatte side på præcis samme måde som før. Husk, at jo strammere du lægger hårlokkerne, jo glattere hår vil du få næste morgen. Forsæt med denne metode indtil du ikke har mere løst hår, og ligner en som har, hvad der bedst kan beskrives som en badehætte af hår.

Lad det nu sidde i minimum fem timer, og sov gerne med det. Næste dag kan du løsne hårnålene og nyde dit meget glattere hår.