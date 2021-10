Sådan ser efterårets mest populære frisure ud

Hår-forvandling

I Hollywood har diverse stjerner ofte brugt det som en frisure, der markerer en forandring, da det netop giver et helt nyt look, uden at man behøver at gøre brug af mere drastiske metoder som for eksempel platinblond hårfarve eller at skulle klippe det lange hår af.

Er du klar på en hår-makeover, er det lange gardinpandehår et godt bud, da det passer til næsten alle hårtyper og ansigtsformer. Det er desuden et af de nemmeste former for pandehår at holde pænt, da det også er flot, når det begynder at vokse sig længere, og ikke kræver samme vedligeholdelse som pandehår, der er klippet kort eller lige over.