Sådan skal du ikke bruge din balsam

Du vasker med sulfatholdig shampoo før din balsam

Bruger du en alt for skrap shampoo med udtørrende sulfat i, skal du bagefter bruge unødigt meget balsam for at rette op på shampooens skader. Hvis du har tørt hår eller krøller, bør du derfor skifte over til en mildere hårvask, så du efterfølgende kan bruge mindre balsam.

Du bruger aldrig leave in-balsam

Mange glemmer, at der er også er mulighed for at lade balsammen sidde, hvis håret har brug for ekstra pleje. Hvis dine spidser er meget tørre, vil lidt balsam i badet ikke være tilstrækkeligt, og du bør investere i en leave in-balsam, som får lov at pleje i længere tid.

Du giver ikke din balsam tid nok

Hvis du skal være helt ærlig, hvor længe lader du din balsam sidde i håret? Selvom der står to til fem minutter bag på produktet, bliver det ofte kun til et minut, før plejen igen skylles ud. Det giver ikke din balsam særligt gunstige arbejdsbetingelser, og vil du være sikker på, at de tørre spidser for nok pleje, skal balsammen have lov at virke i mindst tre minutter.