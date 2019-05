Saltvandsspray: Den nemmeste vej til smukt hår

Saltvandsspray til tekstur

Bruger du din saltvandsspray for at få mere fald, skal den sprayes i tørt eller fugtigt hår. Brug den primært i hårets længder, og brug hænderne til at kramme den ind i håret. Jo mere du krammer håret op, desto mere tekstur vil du få.

Saltvandsspray til snoede bølger

Vil du have snoede bølger, skal saltvandssprayen fordeles i håret, og derefter skal du med fingrene sno forskellige sektioner af håret, som bagefter skal have lov at lufttørre.

Saltvandsspray til bølger

Du kan også fordele saltvandsspray i det løse hår, som du lige bagefter samler i en løs fletning. Behold fletningen, indtil produktet er tørret ind, og slip derefter håret løs for hår med mere fald og definerede bølger.

Saltvandsspray til volumen

Ønsker du godt med volumen, kan din saltvandsspray også bruges i det øverste hår ved hovedbunden, hvor du skal løfte håret op, og spraye produktet ind mod hovedbunden. Det vil give et løft til hårrødderne og give indtrykket af mere fylde.

Saltvandsspray til krøller

Saltvandsspray er desuden også fint til dig med krøller, fordi det fremhæver din naturlige tekstur. Spray det i længderne, og red forsigtigt igennem med en bredtandet kam.