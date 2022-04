Skandinavisk frisure er blevet et hit i USA

Ovenfor ser du et fint eksempel på de såkaldte scandi waves, som blev vist til danske A. Roge Hove catwalkshow i sommers. I artiklen råder Vogue.com til, at man selv kan lave de naturlige bølger ved hjælp af at bukke et par tilfældige lokker med et glatte-eller krøllejern og så bagefter rode godt op i håret, så du ikke får et stylet look, men derimod et skødesløst skandinavisk og nu verdensberømt look.