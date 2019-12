Spice Girls-frisuren fra din barndom er tilbage

Men nu er vi igen klar til at Spice Up Our Lives, for looket har fået comeback. Og meget passende falder det sammen med Spice Girls' aktuelle verdensturné.

Flere kendte ansigter som Dua Lipa, Kendall Jenner og Bella Hadid har allerede båret 90'ernes foretrukne frisure, som kan sættes på et splitsekund; Del det forreste hår i en midterskilning, og lad to hårtotter hænge løst. Saml resten af håret i en knold eller hestehale, eller lad det være løst bag ørene.