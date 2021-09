Stjernefrisøren: Derfor producerer kroppen selv verdens bedste balsam

Derfor bør du rede håret hver dag

En anden grund til, at Cim Mahony stærkt opfordrer til, at man reder håret hver dag, er, at det gør det lettere at springe et par hårvaske over, fordi hovedbunden vil blive mindre fedtet. Dermed vil mange på sigt også opleve en sebumproduktion, som er mere i balance, da for hyppig hårvask kan ødelægge den og få den til at producere for meget, sådan at du ofte vil opleve at have fedtet hovedbund.

Derover giver børsten også stimulering af hovedbunden og hårrødderne, og jo mere ilt og næring, de får, desto bedre hårstrå vil de kunne producere.

Så frem med børsten. Husk dog at starte med at rede alle hårknuder ud ved at arbejde dig langsomt gennem håret fra spidserne og op. Dernæst kan du rede hele håret igennem fra hovedbunden og ned – det sikrer dig den fugt til hårets længder, som ikke engang verdens dyreste plejeprodukter kan matche.