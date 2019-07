Hårstylisten: Dette er sommerens mest populære frisure

Hvad finder man altid i din taske?

“Jeg har lidt store bryn, og dem holder jeg styr på med min brynbørste, som altid er med i tasken sammen med en pincet – med de her bryn er der ofte et hår eller to, der skal tages.”



Et hemmeligt hårtip?

“Efter jeg har været i bad, fordeler jeg omkring en ærts størrelse af Forever soft conditioner fra Rudolph Care i håndfladerne og krammer balsammen op i det håndklæde- tørre hår. Når håret er næsten tørt, snor jeg det op i en høj knold og sover med den. Når jeg løsner knolden næste morgen, får jeg det der bed hair, de fleste stræber efter.”

Du vasker kun hår en gang om ugen. Hvorfor?

“Mit hår bliver pænere, jo længere tid der går, fra det er blevet vasket. Når jeg vasker det, er det til gengæld grundig rens ad tre omgange.”

Hvordan ser din sommerfrisure ud?

“Denne sommer tror jeg på løse, rodede hestehaler bundet af et silketørklæde.”

Hvordan holder du dig sund?

“Jeg træner pilates for at være stærk og Yin Yoga, som er en blanding af yoga og mindfulness, for mit sind. Det er vigtigt at huske at passe på sig selv på indersiden også.”