Her er de beautytips, Christiane Schaumburg-Müller ville ønske hun havde kendt tidligere

Hvad er vigtigst for dig at huske, hvis du har en travl morgen?

"Jeg har altid en travl morgen, for jeg prioriterer søvn rigtig højt. Men jeg når altid en kop kaffe, en ostemad og mit kollagenpulver. Nogle gange bliver kaffen og ostemadden to go, og kollagenpulveret kommer jeg i min vandflaske. Jeg har nemlig altid en halv liters vandflaske med mig, og så bliver jeg motiveret til at skulle drikke en halv liter vand for at få alt pulveret, ellers er umuligt for mig at drikke et stort glas vand som det første om morgenen."