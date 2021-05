Manden bag Victoria Beckhams ansigtscreme: “Dette vil ændre din hud”

Har du nogle gode råd til at få en sundere hud?

“Vores udseende er en refleksion af vores livsstil, som indebærer alt fra mentalt helbred, kost, og endda den luft vi indånder. Epigenetik (læren om arvelige, men reversible forandringer i genudryk, red.) viser, at 30 procent af hudens udseende afhænger af vores gener, imens de resterende 70 procent bestemmes af, hvordan du lever. Der findes et berømt citat fra filosoffen Aristoteles, som lyder: ‘Vi kan ikke ændre vinden, men vi kan ændre kursen’.

Det betyder, at du selv har indflydelse på den retning, tingene tager, på trods af at kursen er forudbestemt. Generne i din hud er fastlagt. Du er født med dem, og de er givet, men du har mulighed for at påvirke dem. Når vi passer på kroppen og giver den de bedste forudsætninger, kan vi blive den bedste udgave af os selv. Derfor handler gode hudplejerutiner om meget mere end bare forfængelighed."

Hvordan får man mest ud af de dyrebare dråber i kultproduktet The Cream?

“Mit bedste råd til at bruge The cream er at bruge den på nyvasket hud. Vil du supplere med andre produkter, skal de helst bruges efter et lag med The cream. Har du meget tør hud, vil jeg desuden anbefale, at du bruger The rich cream i stedet for, da den er lavet til dem, hvis hud kræver ekstra fugt."