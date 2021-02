Sådan skader hjemmearbejde din hud

Den letteste løsning er at slukke for skærmen, men da det for manges vedkommende ikke er en mulighed, findes der heldigvis smørbar beskyttelse i form pleje med antioxidanter og spf. Derudover vil det være en god idé at ændre indstillinger på dine skærme, så du skruer ned for lysstyrken, installerer programmer der kan ændre den blå farve, og at du justerer lyset på din telefon med sleep-funktionen, så lyset bliver gulligt frem for blåt.

Tænk desuden over at bruge tid væk fra skærmen i din fritid og at smøre med vores favoritter mod det blå lys, når du igen skal kigge ind i skærmen.