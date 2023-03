Når snakken falder på at være udvalgt som det nye ansigt for Coco Mademoiselle, siger hun: "Jeg har fået et forhold til Coco Mademoiselle, som jeg ikke har haft med nogen anden parfume. Når jeg tager den på, føler jeg, at duften er mig. Når jeg kommer ud af badet om morgenen, tager jeg først creme og olie på, og så tager jeg parfume på til sidst – også i mit hår og på mit tøj. Uden (min parfume) føler jeg mig ikke hel."

Og netop det at føle sig hel er vigtigt i hendes verden. "Først når jeg er hel, kan jeg give mig selv fuldt ud. Jeg kan være skrøbelig. Jeg kan være åben og forstående – men for at kunne give sig selv fuldt ud, skal man også føle sig komplet. Min parfume gør mig komplet."

Parfumen Coco Mademoiselle er en moderne klassiker. Den er forførende men ikke provokerende. Altså en parfume med flere lag – præcis som Whitney Peak. "Jeg elsker at være uforudsigelig. I mit arbejde er jeg meget struktureret, men udover arbejde – selv når det handler om det, jeg tager på – foretrækker jeg det uforudsigelige."