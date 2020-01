“Jeg hadede at smile, når der skulle tages billeder”

Efter cirka et år og fire måneder sad mine tænder virkelig flot, og jeg synes selv, at jeg var ved at være færdig. Men da det ikke kun var det kosmetiske, men også min tandstilling og bid, der skulle justeres, krævede det lidt længere tid. Heldigvis var den sidste del af forløbet ikke helt så strengt som det første. Her skulle jeg blot have bøjlen på tolv timer i døgnet – det svarede altså til, at jeg ikke behøvede at have den på i dagtimerne. I dag er mit bid og mine tænder fuldstændigt, som jeg drømte om, og jeg er simpelthen så glad for, at jeg tog beslutningen. Mange af dem, der har fulgt mig, er lige så begejstrede og overraskede over, at man kan rette tænder så flot på denne måde. Ja, nogle er nærmest kede af, at de ikke også fik det gjort samtidig – eller er i gang med samme behandling nu.

Costume var invitereret til at teste Invisalignforløbet af Smiledesigns.