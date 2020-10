Hvad er dit bedste skønhedstip i en travl hverdag?

"Vand. Både for indre og ydre skønhed. Jeg har ofte en vandflaske med mig og sørger for virkelig at tænke over det, for ellers kan jeg sagtens gå en hel dag uden. Jeg sætter tit alarmer i løbet af en dag, så jeg husker at drikke og husker at holde en lille pause fra mails og skærme generelt. I starten syntes jeg, at det var lidt fjollet, men det virker for mig. Derudover er sund mad, gåture og søvn heller aldrig noget, jeg personligt går galt i byen med. Jeg er en af dem, som nærmest ingen produkter kan tåle, så mine skønhedstips er ret old school og simple. Til gengæld bruger jeg rigtig meget af de produkter, jeg så til gengæld kan tåle."

Hvad er vigtigt for dig i dit valg af hudplejeprodukter?

"Som den kvikke læser måske har regnet ud, er jeg nødt til at finde rene og allergivenlige produkter. Jeg slår ud af ingenting og går derfor meget op i, hvad produkterne indeholder. Lige nu bruger jeg for eksempel Ceramide-kapslerne fra Elizabeth Arden, som indeholder serum uden parfume og parabener. De er forseglet i en lille kapsel, som er biologisk nedbrydelige og lavet af grøntsagsgelatine. Derfor er de også miljøvenlige, hvilket jeg også prøver at gå op i, når jeg køber produkter."