Kendisfrisøren: Sådan får du masser af fylde i håret

Vi er uden tvivl mange, der kender til frustrationen over at være blevet tildelt et typisk skandinavisk hår – i hvert fald, når snakken falder på at skabe fylde i det. Det er nemlig ikke så ligetil – og dog. Jeg tog mig en snak med Cim Mahony, en af de absolut dygtigste frisører vi har herhjemme, og fik hans bedste tips til, hvordan man skaber en fylde, der holder hele aftenen.

Hvordan skaber jeg en holdbar fylde i et typisk skandinavisk hår?

"Min absolutte favorit til at skabe fylde i et skandinavisk hår er den nye multistyler Airwrap fra Dyson. Den er udviklet til hjemmebrug, så alle kan være med. Mange fokuserer på at få toppen af håret til at fylde, men det vigtigste er faktisk at skabe fylde fra øreflippen og ned til skulderen. Airwrappen kommer med en masse aftagelige attachments, blandt andet en rundbørste, der er ideel til formålet. Lad gerne rundbørsten blive siddende lidt længere de steder, hvor håret ofte bliver fladt – som på baghovedet eller i fronten, hvor mange har stærke hvirvler. Mit bedste tip til at få stylingen til at holde er, at man altid sørger for at håret er kølet ned igen inden du fjerner rundbørsten eller curleren. Og så skal du huske at børste håret igennem, når du har krøllet eller bølget det. Det skaber endnu mere fylde."