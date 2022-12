Makeup-artisten: Her er produktet jeg køber igen og igen

Hvilket produkt køber du igen og igen?

"Jeg holder meget af en naturlig og lidt dewy hud, og jeg er okay med, at der er lidt flaws på huden. Den må nemlig gerne se ægte ud. Præcis det resultat kan jeg få med Studio Radiance Face and Body Foundation fra MAC Cosmetics. Den har eksisteret i årtier og fik for nyligt en makeover – både med ingredienser og look, så den nu er endnu bedre."

Hvordan bruger du det?

"Jeg bruger den på en gennemfugtet hud og kommer den på med en foundation brush - gerne Ambient Soft Glow Foundation Brush fra Hourglass. Hvis resultatet skal være endnu mere naturligt, så blander jeg den med en smule ansigtscreme og påfører den med fingerspidserne."