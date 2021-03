De mest uundværlige primere

Hvad er en primer? Det er et spørgsmål, du måske har stillet dig selv i takt med, at udvalget af primere har været stødt voksende de seneste par år. Fælles for de mange primere er, at de bruges efter fugtpleje og før din foundation eller concealer, og de kan, alt efter produktets formål, være med til at sløre urenheder, udglatte fine linjer og korrigere hudtonen. Desuden kan du få primere, som matterer, fugter og som gør den øvrige makeup mere holdbar.

Primeren er derfor et alsidigt produkt, som udover at forstærke effekten af din foundation og concealer også giver øjeblikkelig og synbar effekt på huden. En primer er derfor et smart SOS-produkt i situationer, hvor en rød hud skal dæmpes eller omvendt, når træt hud skal opfriskes med oplivende perlemorglans. Er du til et meget naturligt look, kan du også vælge at droppe din foundation, og kun lægge et lag primer, som korrigerer uden at give dækning som en foundation.

Du må med andre ord ikke snyde dig selv for at tilføje en primer til makeupsamlingen, og du finder de bedste primere lige her.