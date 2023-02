Du har sikkert brugt din concealer helt forkert

Du bruger fingrene:

Du har helt sikkert hørt, at det er en god ide at bruge fingerspidserne til at komme din concealer på med. Problemet er dog, at der på fingrene ofte sidder både bakterier og rester fra nogle af de andre produkter, som du har smurt i ansigtet – inden du nåede til concealeren. Allerbedst er det derfor at investere i en concealer-pensel, der også er nem at vaske ren efter brug. Og kan du alligevel ikke modstå fristelsen med at bruge fingrene er det vigtigt, at du er omhyggelig med at vaske dine fingre inden.