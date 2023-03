"Mine bryn er en af mine yndlings features ved mit ansigt – de er både fyldige og mørke. Jeg synes, det er pænest, hvis de er en smule buskede på en naturlig måde – og altså ikke buskede på den der friserede måde som man ofte ender med ved et brow lift. Brynhårene må gerne rode lidt, og her er en brynvoks komplet uundværlig. For et par uger siden blev jeg introduceret til det svenske beautybrand Browgame, og jeg har brugt deres Instant Brow Lift Wax hver dag siden."

"Voksen kommer med en lille brynbørste, og er så drøj, at jeg tænker den kommer til at holde i minimum et år. Jeg presser bare en smule af børsten ned i voksen, og bruger den herefter til at style brynene som jeg vil have dem. Som oftest er det kun den inderste centimeter – måske lidt mere – af brynene som jeg busker op. Resten får lov til at sidde som naturen nu engang har placeret dem. Det synes jeg giver det mest naturlige og ubesværede udtryk. Og så holder voksen hele dagen uden at gøre brynene hverken klistrede, stive eller med hvide plamager eller skæl som jeg har oplevet ved flere andre gels og voks til bryn," siger Skønhedsredaktør Marie Hindkær.