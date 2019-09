Har dine skønhedsrutiner ændret sig, efter du er blevet mor?

“I 20’erne og i starten af 30’erne var jeg et dydsmønster med min plejerutiner, og det synes jeg også har betalt sig i forhold til min hud. Men efter jeg er blevet mor, er mine idealer for krop og ansigt blevet mere realistiske, og jeg er i højere grad mere taknemmelig for, hvordan jeg ser ud, og at jeg er sund.”

Hvordan ser dine negle ud?

“Røde eller lyserøde. Jeg har lige haft en Marie Kondo-oprydning i alle mine neglelakker, så nu er der kun klassiske farver tilbage.”

Et godt tip til at se frisk ud?

“Jeg skrubber læberne med en hjemmelavet blanding af creme, himalayasalt og et nip cayennepeber. Bagefter lægger jeg et tykt lag læbepomade. Det gør læberne fyldigere, og så ligner man lidt mere den friske type, som altid husker at drikke vand.”

Hvordan plejer du håret?

“Mine krøller har brug for masser af fugt, så når jeg har god tid, sover jeg med en blanding af kokosolie og amerikansk olie, som jeg vasker ud næste dag. Ellers fugter jeg med Moroccanoil, fordi den er god til at tæmme krus og til at samle krøllerne.”