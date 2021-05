Cupping-metoden

Den første metode er særligt god til dig med sensitiv hud. For ved at fordele din hudpleje med tryk fra håndfladerne i stedet for at bruge cirkulære bevægelser, undgår du at slide for meget i en hud, som i forvejen er sensitiv med tendens til rødmen.

Trin 1: Start med at varme din foretrukne dag- eller natcreme godt op i hænderne, og sørg for, at produktet kommer ud i håndfladerne.