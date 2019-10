For mange er en lækker pakkekalender lige så meget en tradition som det at have et juletræ. Og den rutinerede juleshopper ved, at det er lige så håbløst at forsøge at få fat på den kalender, man gerne vil have, i slutningen af november, som det er at finde det bedste juletræ lillejuleaften. I stedet må man være hurtig, når kalenderne lander i butikkerne – og det gør de nu.

The Body Shop lancerede deres første for over 16 år siden. De var først til at introducere pakkekalendere inden for hudpleje, og i starten blev alle 24 gaver pakket ind i hånden!

Allerede i 1976 åbnede miljø- og menneskerettighedsaktivisten Anita Roddick den første The Body Shop-butik i Brighton, England, og det er netop den by og den butik, som har været inspirationen til dette års kalender. Efterhånden som du åbner lågerne, fører de dig gennem de snoede gader i en festlig drømmeby. I to af kalenderne kan man bag alle lågerne også læse interessante fakta om kvinder, som har fulgt deres store drømme – og skrevet historie.

Som altid præsenterer The Body Shop tre pakkekalendere i forskellige størrelser og prisklasser.