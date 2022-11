Redaktionen: Vores favorit setting mist

All Nighter

"En setting spray som bogstavelig talt får makeuppen til at holde hele natten lang - præcis som titlen antyder.

All Nighter fra Urban Decay er min absolutte favorit, når det kommer til setting sprays. Det har været min favorit de sidste mange år, og det er der to særlige årsager til. Den åbenlyse er, at den netop får makeuppen til at holde hele aftenen. Den anden årsag er den fornøjelige påførsel. Spray-applikatoren forstøver væsken ultrafint, hvilket resulterer i et tyndt og jævnt lag på huden, som føles let og forfriskende - en sand fornøjelse.

Den kan købes online flere forskellige steder, og så kan du også finde den i din nærmeste Sephora."

Marie, Digital Skribent