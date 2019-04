Mascara

En mascara er fugtig, hvilket danner grobund for masser af bakterier. Og det betyder, at du i værste fald kan ende med at få øjenbetændelse.

Cremer i bøtter

Hvis en creme bor i en bøtte, skal den ikke deles med andre. Der er nemlig masser af bakterier på vores hænder, som ryger ned i cremen ved brug, og du bør derfor kun dele creme med en anden, hvis den er i en beholder med pumpe.

Creme-øjenskygge

I forlængelse af punktet ovenfor, skal øjenskygger i cremeform heller ikke deles med andre. Du bruger formentligt fingeren til at påføre øjenskyggen (hej bakterier), og den bløde tekstur tiltrækker bakterier.

Makeupbørster

Det virker helt uskyldigt lige at låne en makeupbørste fra sin veninde, men virkeligheden er en lidt anden. Der er bakterier på børsterne, som hurtigt spredes, og i øvrigt er det også vigtigt at huske at rense sine makeupbørster ofte.