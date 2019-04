Sådan fikser du en flækket negl

3. Brug en falsk negl

Fake it 'till you make it. Nogle gange kan den bedste løsning til en knækket negl være at skjule rodet – og det kan du hurtigt gøre ved at påføre en falsk negl.

Trin 1: Fil eller klip din flækkede negl så langt ned til din fingerspids som muligt.

Trin 2: Vælg den rette falske negl, som matcher størrelsen på den ødelagte negl.

Trin 3: Påfør lim på din negl, sæt straks den falske negl oven på limen, og lad limen tørre.

Trin 4: Fil den falske negl, så den ligner dine andre negle.

Trin 5: Lakér den nye negl med neglelak, der matcher dine resterende negle – et voilà, så er dine fingertipper atter flotte og ens.

Nedenfor kan du se en Youtube-tutorial, der viser, hvordan du redder din knækkede negl med en falsk negl.